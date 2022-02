Caen. Handball (Proligue) : Le dernier quart d'heure encore fatal pour Caen

Le match.

Le Caen Handball (Calvados), assuré de descendre en Nationale 1 la saison prochaine, affrontait Nice pour la 24ème journée de Proligue le samedi 20 avril 2019. Les Caennais souhaitent sur leurs derniers matches prendre d'avantage de plaisir et d'ores et déjà préparer la saison prochaine. Les Calvadosiens jouaient également le rôle d'arbitre puisqu'ils affrontaient des Sudistes encore à la lutte pour le maintien. Au match aller, les hommes de Philippe Breysacher s'étaient inclinés sur le score de 33 à 28. Les Niçois ont une nouvelle fois pris le dessus sur le Caen Handball. Le début de la rencontre est serré, les Caennais et les Niçois se rendent coup pour coup. Bien que menés de deux points après quatre minutes de jeu, les Caennais reviennent au score par l'intermédiaire de Jordan Allais (3-3, 5'30). Le premier quart d'heure de jeu est à l'avantage des Normands. Bien en place défensivement et adroit au but, Caen mène au score dans ce début de match, laissant Nice à trois points d'écart (12-9, 19'). A la pause, les Vikings font le match en tête et peuvent retourner aux vestiaires satisfaits de leur première mi-temps (18-16, 30').

Mener n'est pas gagner

Dès le retour sur le parquet du palais des sports, les Caennais, concentrés, poursuivent leurs efforts et mènent toujours au score après trois quart d'heure de jeu (23-22, 43'). A l'image de leur saison, le dernier quart d'heure s'avère fastidieux et fatal pour les locaux. Les Niçois profitent des nombreuses pertes de balle et du manque de lucidité des Caennais pour revenir au score et prendre le match à leur compte (24-24, 44'). Nice prend l'avantage et creuse l'écart. A dix minutes de la fin du match, les hommes de Fernandez Roura mènent de cinq points (27-32,51'). Les Calvadosiens sont à la peine tant sur le plan physique que psychologique et ne parviennent pas à répondre aux offensives Niçoises. Le soulagement est certain du côté des joueurs de Nice qui luttent encore pour le maintien (32-38, 60').

Maxime Langevin a inscrit 8 buts face à Nice ce samedi 20 avril 2019 mais cela n'a pas suffit pour être synonyme de victoire. - Marina Olivier

La réaction.

Philippe Breysacher (Entraineur Caen) : "On peut observer qu'à partir de la quarantième minute, on a toujours un coup de pompe, qui arrive avec des erreurs à la fois défensives et offensives et alors qu'on menait, on devient mené. Dès qu'on est dans ces situations-là, on s'écroule. Je suis très déçu. Il faut dire que Nice avait beaucoup plus à perdre que nous ce soir bien évidemment. Le match de ce soir est un peu à l'image de notre saison. Il faut l'avouer, on ne démontre pas une capacité à jouer à ce niveau-là, très clairement. Il nous manque beaucoup de chose."

La fiche technique.

Caen 32-38 Nice

Caen : A.Rosier 6, S.Pleta 3, J.Allais 5, M.Langevin 8, M.Creteau 1, T.Roopinia, M.Sacko 5, SS.Alexandrine, F.Bouclet 2, S.Rossi 2. Gardiens : L.Breton : 0/2, L.Arsenic : 6/31, J.Jacoby-Koaly : 1/12. Entr : P.Breysacher.

Nice : M.Crivelli 1, J.Deumal 13, A.Del Valle 3, R.Tourraton 1, A.Oppedisano, J.Amigo 5, N.Minne 8, C.Nguema, T.Guillermin 7, D.Lopez, M.Vandelannoote. Gardien : D.Makaria : 4/21, C.Gaudin : 4/18. Entr : E.Fernandez Roura.

Le prochain rendez-vous.

Vendredi 26 avril 2019, Le Caen Handball recevra Limoges dans son palais des sports pour l'avant-dernière journée de Proligue. Actuellement 6ème au classement, Limoges reste sur un match nul face à Strasbourg. Au match aller, les Normands avaient subi une lourde défaite sur le score de 30 à 22.

