Caen. Handball (Proligue) : les Vikings de Caen plongent encore un peu plus

Le match.

Caen a littéralement raté le coche face à Nice, ce vendredi 2 novembre. Face à un adversaire direct pour le maintien, Caen n'a rien lâché mais a manqué de réalisme et de lead dans une opposition à portée de main. Alors que la partie démarrait du bon pied grâce à Allais et Langevin notamment, un mano à mano s'opérait ensuite jusqu'à la 25e minute (12-11, 25'). Puis, sans savoir pourquoi ni comment, Caen s'écroule et laisse les locaux filer à +5 à la pause (17-12, 30').

Caen rate l'immanquable à 6m

Cinq minutes fatales qui coûteront finalement très cher au tableau final. Sans solutions, les Vikings ne font que courir derrière le score et se retrouvent même à huit longueurs de retard en milieu du second acte (24-16, 41'). Pas totalement abattu, Caen se donne des chances d'y croire à cinq minutes du terme de la rencontre (29-25) mais le mal était déjà fait. Leur manque de réalisme est flagrant : ils comptent seulement 60% de réussite au tir et des immanquables à six mètres. Les douze pertes de balle montrent aussi en quoi Caen est fébrile. Avec sept revers en sept rencontres, la situation du Caen HB a de quoi inquiéter. Quand va-t-il décoller ?

La réaction.

Thomas Lamora (président, Caen) : "Le pire c'est qu'on a tout vendangé à la finition sur des tirs immanquables à 6m. On veut gagner mais on n'y arrive pas. C'est le cauchemars. La tête est malade. Les garçons se battent mais ils n'y arrivent pas. La dynamique collective n'est pas là mais on est encore vivant. Il va falloir gonfler le torse et assumer."

La fiche.

Nice : Crivelli 1, Messaoudi, Deumal 6, Del Valle 3, Tourraton 6, Oppedisano, Amigo 3, Minne 2, Nguema, Guillermin 8, Vandelannoote 2, Vozila 2. Gardiens : Makaria 13/40 arrêts, Gaudin 0/1 arrêt. Entr : E. Fernandez Roura.

Caen : Rosier 1, Pleta, Van Cauwenberghe, Allais 4, Langevin 4, Roopinia 1, Tomas 1, Sacko 6, Garcia 6, Vujovic 2, Rossi 2, Corneil 1. Gardiens : Arsenic 3/20 arrêts, Jacoby 6/20 arrêts. Entr : P.Mahé.

