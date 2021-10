Caen. Handball (Proligue). Un 2e derby à gagner pour Caen !

À croire que leur premier revers avait affecté les coeurs caennais. Défaits par leur rival cherbourgeois, Caen n'a pas tardé à réagir en renouant avec la victoire face à Nice (26-21) le week-end dernier. S'offrant une 5e place au classement après quatre journées, il aurait été difficile d'imaginer un tel scénario avant le lancement de leur 2e saison en Proligue. Et pourtant, Caen créé bien la surprise en ce début de championnat en enregistrant trois victoires au compteur, dont deux contre des monstres de l'antichambre de l'élite du handball français.

Denis Serdarevic impérial

À une longueur d'avance sur Vernon, Caen sera loin d'avoir la tâche facile face aux hommes de Benjamin Pavoni. Tout juste promu de N1, Vernon est allé arracher le nul face à l'actuel leader, Chartres, vendredi dernier. Les Vikings auront forcément à coeur de se venger d'un premier derby perdu "On a la chance d'accueillir deux derbys en deux semaines à domicile. Ça va être un nouveau match très difficile", souligne Thomas Lamora. Mais si Caen excelle en ce début de saison, c'est aussi grâce à un Denis Serdarevic infranchissable sur sa ligne. "Le gardien constitue 50% de l'équipe. Denis a fait une bonne préparation estivale et on voit tout son potentiel en ce moment, ça fait plaisir", se réjouit le vice-président caennais. Une performance à réitérer dès ce vendredi 13 octobre (20h30) face à Vernon.

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue). Jordan Allais avant le trophée des Vikings [Interview]

Handball, Proligue : une pluie de derbys en Normandie (calendrier 2017-2018)

Handball, Proligue : Jour-J pour le derby entre Caen et Cherbourg

Handball (Proligue) : Caen assure face à Saint-Gratien (33-26) et assure quasiment son maintien

Handball, Proligue. La fin de saison approche pour Caen, le maintien aussi