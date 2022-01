Caen. Handball (Proligue): Première sonnette d'alarme pour le Caen handball ?

"Ce qui est rageant c'est que l'on a perdu contre des équipes à notre portée. Même contre Chartres, le leader, on ne perd que d'un but". L'analyse du gardien caennais Denis Serdarevic résume parfaitement la situation. Auteurs d'un début de saison exceptionnel, les caennais enchaînent les défaites depuis le 10 novembre dernier et la dernière en date remonte à Billère (24-26), vendredi 1er décembre. Désormais 8e à trois points du premier relégable, Caen devra réagir face à Dijon puis Besançon pour ne pas douter avant la trêve.

"Ne pas s'affoler"

Et si d'un point de vue comptable la situation pourrait inquiéter les caennais, ils semblent garder la tête haute, à condition de prendre des points rapidement. "Quand on commence à enchaîner les défaites, on se remet forcément en question mais c'est encore largement gérable, il n'y a pas encore le feu à la maison. On avait l'objectif de gagner deux fois sur les trois derniers matchs. On a grillé notre joker, maintenant à nous de faire le nécessaire avant les vacances", conclut le portier des Vikings de Caen. Les hommes de Dragan Mihailovic recevront Dijon au Palais des Sports de Caen ce vendredi 8 décembre (20h30).

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Caen assure face à Saint-Gratien (33-26) et assure quasiment son maintien

Handball, Proligue : Jour-J pour le derby entre Caen et Cherbourg

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Ligue 1: Marseille veut passer la 5e, le PSG en phase post-traumatique

Ligue 1: le PSG sous le choc, Monaco veut rester au top