Caen. Handball: Pas de repos pour les Vikings pendant le championnat du monde

Alors que toute la planète handball a les yeux rivés sur le championnat du monde qui se déroule un peu partout dans l'Hexagone en ce mois de janvier 2017, les joueurs du Caen Handball (Calvados) sont à l'entraînement pour aborder la deuxième partie du championnat de Proligue (D2) dans les meilleures conditions. "On est pour l'instant très satisfaits de notre première saison en Proligue", souffle l'entraîneur Dragan Mihailovic. "On a eu beaucoup de mal sur nos deux premiers matchs (ndlr, deux lourdes défaites face à Limoges et Chartres), puis on a su se hisser au niveau D2."

"Concrétiser les bons matchs par des victoires"

Caen est pour l'heure 10e de Proligue à égalité de points (10) avec le voisin cherbourgeois (8e), avec une avance de 5 points sur le premier relégable, Besançon. Pour valider son maintien, les Vikings voudront "enfin concrétiser des bons matchs par une victoire. J'ai parfois eu l'impression qu'ils avaient peur de gagner !", analyse Dragan Mihailovic au sujet des nuls face à Massy et Pontault-Combault. En attendant la reprise du championnat le 3 février à Dijon (Côte-d'Or), Caen dispose de trois matchs amicaux au programme cette semaine.

