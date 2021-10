Caen. Handball (Proligue) : Vernon remporte le derby et envoie Caen dans les bas-fonds

Le match.

L'enjeu était de taille dans ce nouveau derby normand. Dans un duel de mal classés, le Caen HB aurait pu se relancer avant de disputer un nouveau choc contre Strasbourg d'ici deux semaines mais finalement, il a encore raté sa chance. On va finir par croire qu'il est décidément pas au niveau... Caen ne montrait pourtant rien d'alarmant dès l'entame de match. Les deux formations se rendaient coup pour coup dans le premier quart d'heure et les Calvadosiens prenaient quelques fois la main. Vernon et Caen ne se lâchent pas d'une basket mais la fin de première période fait l'objet de cafouillages. Axel Rosier, l'un des deux goleador caennais du jour permettait tout de même à Caen de revenir de rester à distance à la pause (15-13, 30'). Les Eurois balbutiaient leur handball et n'ont fait tremblé les filets qu'une fois en cinq minutes.

Caen s'enlise...

Caen profite rapidement de ce petit coup de mou adverse pour recoller au score sur contre-attaque, signée Pleta (17-17, 41′). Cette remise en route ne change en rien l'issue de la rencontre. Les Vikings sont touchés par un manque de réussite flagrant. Les deux recrues que sont Tomas et Vujovic, pourtant annoncées comme des leaders n'ont rien apporté. Le géant serbe se voyait même terminer la rencontre sur le banc suite à une triple exclusion de deux minutes. Caen n'y est plus et retourne dans ses travers. Il affiche un sérieux temps de retard à quatre minutes du coup de sifflet final (24-19, 56'). Les derniers buts de Rosier, Rossi et Allais n'inquiètent pas pour autant les locaux. Caen avait déjà laissé passer sa chance. Cette onzième défaite en douze rencontres, auquel s'ajoute la victoire surprise de Strasbourg à Saran, le plonge six pieds sous terre. Les Vikings s'éloignent sérieusement de Nice, le premier relégable (5 points).

La fiche.

Vernon 26 – 24 Caen

Mi-temps : 15-13 / Arbitres : J.F.Bourgeois et J.P. Moreno.

Vernon : Tike 2, Champin 3, Bulzamini 1, Muyembo 6, Benali 1, Pochet, Dubois 1, Mascot, Indjic, Canoine 1, Bouteiller 5, Boe 6. GB : Gauthier 3/15 arrêts, Garcia 11/23 arrêts. Entr : B.Pavoni.

Caen : Rosier 6, Pleta 6, Van Cauwenberghe, Allais 3, Langevin 2, Creteau, Roopinia, Tomas, Sacko, Garcia 1, Vujovic 3, Rossi 3, Corneil. GB : Breton 0/1 arrêt, Arsenic 11/36 arrêts. Entr : P.Mahé.

