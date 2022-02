Vernon. Handball (Proligue) : Vernon lourdement battu à Chartres

Le match.

C'est peu dire que Vernon a été victime de la foudre Chartraine hier soir, vendredi 19 avril pour le compte de la 24e journée de Proligue. D'entrée, c'est un violent 6-1 qui est venu sanctionner une entame de folie des locaux. Totalement dominés, les Normands sombrent rapidement dans ce match et concèdent la bagatelle de 12 buts de retard après 27 minutes, du jamais vu cette saison (10-22) ! Si l'issue du match était déjà entendue, c'est l'addition qui n'était pas encore connue au moment de reprendre la seconde période. Le SMVHB réagissait enfin et grappillait quelques unités pour revenir à six longueurs grâce à un Bulzamini euphorique (28-22, 45e). Mais l'Italien était exclu est Chartres en profitait pour reprendre une large avance en l'espace de trois petites minutes (31-22, 48e). La fin de rencontre est anecdotique, Vernon s'incline finalement de dix buts : 38-28. Toujours avant-dernier et relégable, le SMVHB a un rendez-vous capital la semaine prochaine à Strasbourg.

La fiche.

SM Vernon : gardiens : F. Garcia 0 arrêt /10, N. Gautier 6 arrêts /33. joueurs : M. Tike 3/5, P. Champin 2/3, E. Muyembo 0/0, O. Benali 2/2, N. Slassi 0/1, V. Indjic 5/6, L. Dubois 6/8, C. Boe 0/4, N. Zeljic 1/4, D. Bulzamini 7/9, J. Luciani 0/0, A. Pochet 0/0. Entraîneur B. Pavoni assisté de J. Delaporte.

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Vernon plus que jamais en vie pour le maintien !

Handball (Proligue) : Cherbourg remporte le derby et laisse Vernon relégable

Handball (Proligue) : Vernon passe proche de l'exploit à Nancy

Handball (Proligue) : Vernon s'incline dans un duel important pour le maintien à Nice

Handball (Proligue) : Vernon ne fait pas illusion contre Créteil