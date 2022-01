Vernon. Handball (Proligue) : Vernon ne fait pas illusion contre Créteil 

Le match.

Si Créteil a signé une septième victoire de suite, ce vendredi 22 mars 2019 à Grévarin, les parisiens ont surtout profité d'une bien pâle formation normande en face. Javier Borragan n'a pas eu à forcer son talent pour mettre les visiteurs du soir sur la voie, les Vernonais ont trop rapidement baissé pavillon. Après seulement dix minutes, toute la salle avait déjà compris l'issue de la rencontre. Avec sept buts d'avance à la pause, Créteil appuie encore là où ça fait mal en seconde période pour compter jusqu'à 12 buts d'avance à la 44e minute (27/15). La fin de rencontre est anecdotique et la rencontre s'achève sur un décevant 23/32. Le SMVHB reste relégable à une longueur de la ligne rouge, juste derrière Grenoble.

La réaction.

Benjamin Pavoni (entr. Vernon) : "Très déçu de cette rencontre, je voudrais m'excuser auprès des partenaires, des supporters qui nous suivent à tous les matchs, je crois que ce soir on a été très loin de faire le minimum, car avant de parler de technique, de tactique ou d'autres, l'engagement est nécessaire pour un match de haut niveau, on a été très très loin du compte. On savait que l'adversaire était plus fort que nous mais ne pas se battre sur un terrain, c'est inadmissible".

La fiche.

Vernon : F. Garcia 5/21, N. Gautier 5/20. M. Tike 2/3 P. Champin 1/2, E. Muyembo 1/2, O. Benali 5/7, N. Slassi 5/5, V. Indjic 0/1 l. Belliman 0/0, A. Canoine 1/2, L. L. Dubois 0/5, C. Boe 0/4, N. Zeljic 4/8, D. Bulzamini2/6, H. Bouteiller 1/2, J. Luciani 1/1 Entraîneur B. Pavoni assisté de J. Delaporte.

