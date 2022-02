Vernon. Handball (Proligue) : Vernon plus que jamais en vie pour le maintien ! 

Le match.

C'était LE match à ne pas manquer dans le sprint final, les Eurois du SM Vernon ne l'ont pas manqué. Ce vendredi 5 avril 2019, le SMVHB 13e et avant dernier de Proligue avait une première fois son destin en main avec la réception de Grenoble, 12e. D'entrée de jeu, Vernon prenait les devants en menant 9-5 à la 12e minute puis 15-11 à la mi-temps. Une avance de quatre buts qui matérialisait la supériorité normande du soir mais une supériorité qui allait rapidement s'enrayer en seconde période. Revenus en moins de dix minutes dans les roues des " Rouge et Bleu ", les Grenoblois croyaient en leur étoile (19-17, 41e minute) avant de passer aux commandes à l'orée du money time (25-26, 51e minute). C'est alors que les Vernonais réagissaient à l'instar de Garcia qui paradait par deux fois pour permettre aux siens de retrouver de l'air et d'aller chercher une victoire importantissime en vue du maintien. Si le SMVHB reste 13e et avant dernier, les hommes de Benjamin Pavoni sont revenus à égalité de points avec Nice, premier non-relégable.

La réaction.

Benjamin Pavoni (entr. Vernon) : " j'ai tout de suite vu que l'équipe était dans le coup avec une grosse volonté et ce soir, tous les joueurs ont fait un gros match. En deuxième mi-temps, on se met un peu dans l'embarras avec quelques fautes de concentration mais on a été capable de rebondir sur la fin et de toute façon, on lâchera rien jusqu'au bout, on va s'accrocher, on veut se maintenir et on le fera ! "

La fiche.

Vernon : gardiens : Garcia 12 arrêts /37, N. Gautier 0 arrêt /1. joueurs : M. Tike 1/1, P. Champin 0/0, E. Muyembo 4/5, O. Benali 1/2, N. Slassi 2/2, V. Indjic 0/1, L. Belliman 0/0, L. Dubois 1/1, C. Boe 10/13, N. Zeljic 8/11, D. Bulzamini1/2, J. Luciani 0/0, H. Bouteiller 0/0, A. Pochet 0/0. Entraîneur : B. Pavoni assisté de J. Delaporte.

