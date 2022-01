Rouen. Rouen : les prévisions de trafic pour samedi dans le réseau Astuce

Le réseau de transports en commun de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime) sera touché par un mouvement de grève, samedi 30 mars 2019, à l'appel du syndicat CFDT. Un service garanti est mis en place par le réseau Astuce permettant une circulation à 79%, de 6h à 19h30, sur l'ensemble des transports. Au-delà des tranches horaires indiquées, aucune ligne ne circulera.

Prévisions de trafic

Métro : 88 % de trafic assuré de 6 heures à 19h40

Lignes Teor : 91 % de trafic assuré de 6h30 à 19h30

Lignes Fast F1, F2, F3, F5 : 85% de trafic assuré de 6h30 à 19h15

Lignes de bus F4, 5, 6 : 82% de trafic assuré de 6h30 à 19 heures

Lignes de bus 8, 11, 13, 20, 22, 40, 41 : 54 % de trafic assuré de 6h20 à 19h15

Le détail des circulations

Un métro toutes les 5' entre 6 heures et 19h40

Un Teor T1 toutes les 10' entre 6h30 et 19h30

Un Teor T2 toutes les 15' entre 6h30 et midi et toutes les 8' entre midi et 19 heures

Un Teor T3 toutes les 16' entre 6h15 et midi et toutes les 10' entre midi et 19h25

Un Fast F1 toutes les 25' entre 6h30 et 19 heures

Un Fast F2 toutes les 12' entre 6h30 et midi et toutes les 16' entre midi et 19h20

Un Fast F3 toutes les 15' entre 6h15 et midi et toutes les 12' entre midi et 18h50

Un Fast F4 toutes les 25' entre 6h40 et midi et toutes les 35' entre midi et 19 heures

Un Fast F5 toutes les 25' entre 6h30 et midi et toutes les 15' entre midi et 19h10

Un bus n°5 toutes les 20' entre 6h40 et midi et toutes les 30' entre midi et 19 heures

Un bus n°6 toutes les 30' entre 6h20 et midi et toutes les 20' entre midi et 19 heures

Un bus n°8 toutes les 40' entre 6h20 et 19h15

Un bus n°11 toutes les 40' entre 6h30 et midi et toutes les 30' entre midi et 19 heures

Un bus n°13 toutes les 35' entre 6h30 et midi et toutes les 50' entre midi et 19 heures

Un bus n°20 toutes les 30' entre 6h30 et 19h15

Les bus n°22, 40, 41 et le Noctambus ne circulent pas samedi 30 mars 2019.

