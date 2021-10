Rouen. Agglo de Rouen : des nouveautés attendues sur le réseau Filo'r

Le changement d'exploitant, ou son renouvellement selon le résultat de l'appel d'offres, est une bonne occasion pour apporter des nouveautés au réseau de transport en commun Filo'r. C'est ce que confirme le mardi 22 janvier 2019 la Métropole Rouen Normandie à propos de son offre de transport à la demande destinée aux 39 communes desservies en milieu rural et périurbain.

Un service plus accessible

"On a déjà eu deux contrats, le second se termine fin juin 2019 donc nous lançons une consultation pour une mise en exploitation à compter du 1er juillet 2019", explique Bruno Tisserand, le directeur de la mobilité et de l'exploitation des transports à la Métropole. Trois nouveautés sont envisagées pour optimiser la flotte de 27 minibus qui dessert les 578 arrêts répartis sur huit zones à l'heure actuelle.

L'idée est justement de fusionner certaines de ces zones, pour faciliter les déplacements "entre les zones 1 et 6 sur la boucle de Sahurs, les zones 3 et 4 sur le Plateau est et les zones 7 et 8 au niveau de la boucle de Jumièges". Ce qui devrait le plus bousculer les habitudes des quelque 700 utilisateurs quotidiens, c'est la "possibilité de se greffer à une réservation faite par un autre utilisateur jusqu'à la dernière minute", comme le présente Bruno Tisserand. Plus d'obligation donc d'appeler la veille avant 19 heures pour réserver son voyage. Une mesure qui peut améliorer le taux de remplissage des navettes mais aussi "contenter les usagers qui ne peuvent pas anticiper leurs déplacements".

Les huit zones de desserte du Filo'r, avant les fusions souhaitées par la Métropole. - MRN

Pensé pour les trajets depuis les communes environnantes jusqu'au cœur de l'agglomération, le Filo'r a besoin de pouvoir rejoindre les grandes lignes de bus "classiques". Pour améliorer cette complémentarité, deux nouveaux points d'échanges vont être créés, "un au niveau de la mairie de Bois-Guillaume avec la ligne F1, et un au niveau de Grand-Val à Amfreville-la-Mivoie". Des nouveautés qui devraient donc être disponibles à partir du mois de juillet prochain.