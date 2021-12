Rouen. [Photos] Rouen : un bus à deux étages à l'essai sur le réseau Astuce

C'est une première : la Métropole de Rouen (Seine-Maritime) fait désormais circuler, sur son réseau de transports en commun, un bus à deux étages. Depuis lundi 24 septembre 2018, le véhicule est visible sur la ligne F5 (entre le Théâtre des arts et le lycée Galilée) puis sur les lignes Teor entre le CHU et le pôle d'échange du Mont-Riboudet.

Capacité de transport doublée

Ce bus a été prêté par le réseau de transport de Berlin, en lien avec Transdev qui exploite le réseau Astuce dans la Métropole. "Il faut continuer à innover et expérimenter pour rendre le meilleur service à nos habitants", affirme Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie qui souligne le fait que les bus à deux étages circulent uniquement pour des raisons touristiques en France.

Le véhicule propose ainsi 83 places assises, soit deux fois plus qu'un bus habituel. Si la capacité est quasiment identique à celle d'un bus articulé (comme sur les lignes Teor), ce bus prend moins de place à un arrêt. Il propose aussi des services inédits comme des ports USB pour recharger son téléphone.

À l'étage, il est obligatoire de s'assoir pour des raisons de sécurité. - Amaury Tremblay

"Les téléphones, ça se décharge rapidement, surtout quand on l'utilise beaucoup quand on se déplace en bus", explique Arthur Nicolet, le président de Transdev Rouen, qui gère le réseau Astuce. Du Wifi gratuit est aussi disponible à bord et des écrans interactifs permettent d'être informés en temps réel du trajet sur la ligne.

Des adaptations sur la ligne

La mise en circulation de ce nouveau bus a nécessité des aménagements sur la ligne F5 puisque ce véhicule fait 4 mètres de haut. "Il a fallu bien repérer l'itinéraire et faire de l'élagage des arbres quand c'était nécessaire", détaille Arthur Nicolet. Le personnel a aussi subi une formation particulière pour apprendre à conduire ce bus.

Des écrans numériques sont installés dans le bus. - Amaury Tremblay

"Si on s'aperçoit qu'à l'usage c'est pratique, nous pourrions remplacer les bus articulés par ces bus à deux étages", ajoute Frédéric Sanchez. Même si le coût est un peu plus élevé, entre 300 et 400 000 euros pour un bus à deux étages car il est fabriqué en moindre quantité que les bus articulés.