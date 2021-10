Rouen. [Vidéo] Deux bus électriques circulent dans la Métropole de Rouen

Les usagers du réseau Astuce, dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime), vont désormais pouvoir voyager à bord de bus électriques. Deux véhicules ont été achetés pour un investissement de 1,4 million d'euros. "Il s'agit d'une évolution majeure dans le parc de véhicules", explique Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie.

Un prix plus élevé

Il ne veut toutefois pas s'avancer sur le volume de bus électriques qui seront achetés à l'avenir ni le rythme de ces acquisitions. "Ces questions sont liées à l'évolution des prix de ces véhicules qui restent plus coûteux", poursuit Frédéric Sanchez. La Métropole voudrait aussi acquérir ces véhicules auprès de constructeurs européens voire français, plutôt que chinois comme c'est le cas ici, même si ces bus sont assemblés ensuite en Alsace.

À l'intérieur, pas de grand bouleversement pour les usagers. - Amaury Tremblay

Ces deux bus vont circuler sur les lignes A, F et 32 du réseau de transport de l'agglomération elbeuvienne et les lignes F3, 11 et 13 de la TCAR. Une contrainte majeure va être scrutée de près : l'autonomie.

Frédéric Sanchez Impossible de lire le son.

Elle est annoncée à 250 km après une recharge, sans compter le relief de certains coins de la Métropole qui risque de solliciter encore plus le moteur, ni le chauffage ou la climatisation.

Le poste de conduite offre des informations sur l'autonomie et la consommation d'électricité. - Amaury Tremblay

Contrainte d'autonomie

La majorité des bus qui circulent font moins de 250 km en une journée, "mais certaines lignes vont jusqu'à 350 km", précise Frédéric Sanchez, ce qui sera compliqué avec ces bus électriques. Autant de données qui vont être analysées tout au long des premières semaines d'utilisation de ces véhicules électriques.

Des ports USB sont présents à côté de chaque siège. - Amaury Tremblay

Ces bus présentent aussi des avantages avec "moins de bruit et des vibrations pour les usagers". 34 prises USB sont présentes partout dans le véhicule, à côté de chaque place, pour la recharge de téléphone. À noter également que la capacité est quasiment identique puisque chaque bus peut transporter, au total, environ 90 personnes.