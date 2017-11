Grève : des perturbations à prévoir à Rouen pour ce jeudi 16 novembre

À l'appel de plusieurs syndicats, un mouvement de grève est lancé pour la journée du jeudi 16 novembre 2017. À Rouen (Seine-Maritime), des perturbations devraient toucher les transports en commun et les écoles de la ville.

À chaque mouvement de grève, les mêmes questions s'imposent. Est-ce que mon bus va bien passer ? Est-ce que le service sera assuré à la cantine ? Ce jeudi 16 novembre 2017 n'échappe pas à la règle alors qu'une grève nationale est relayée à Rouen (Seine-Maritime), dans les transports en commun et dans les écoles.

Perturbations dans les bus et les cantines

Pour les transports, le réseau Astuce prévoit déjà des perturbations sur les lignes de Métro, de TEOR et sur les lignes FAST. Les lignes régulières 5, 6, 8, 11, 13, 20, 22, 40 et 41. Si les délais entre chaque bus devraient être plus longs qu'a l'accoutumée, un service minimum sera quand même garanti de 6h30 jusqu'à 19h30. Mais aucun bus ne circulera en dehors de ces horaires.

Grève du jeudi 16/11, trafic perturbé, 83% de service garanti de 6h à 19h30. Pas de service au delà de ces horaires. + d'infos https://t.co/QNtYF9SqSZ — Réseau ASTUCE (@reseauastuce) 14 novembre 2017

Du côté des écoles, la situation est beaucoup plus floue car ce sont les personnels en charge de l'accueil des enfants avant l'école et à la cantine qui sont en grève. Et le mouvement n'est pas suivi de la même façon dans tous les établissements. Certaines écoles ne pourront pas accueillir les enfants à la garderie le matin ou le soir, d'autres accepteront les enfants le midi mais les parents devront fournir un pique-nique froid et d'autres écoles n'accueilleront pas du tout les enfants le midi. La liste des écoles concernées est disponible sur le site de la ville de Rouen.