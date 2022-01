Rouen. Manifestations et perturbations en Seine-Maritime et dans l'Eure

Défendre le pouvoir d'achat et les services publics. C'est l'appel lancé par les syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU ou encore les organisations étudiantes et lycéennes face à la politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron jugée inacceptable.

Dans un tract, ils dénoncent la fermeture de la maternité de Bernay, une sélection arbitraire dans l'Éducation nationale, les négociations en cours sur l'assurance chômage ou encore la casse du service public.

Départs des manifestations

Plusieurs manifestations sont donc organisées en Seine-Maritime et dans l'Eure. Le cortège partira à 9 h 30 au pré du Bel Ébat à Évreux (Eure), à 10 heures du cours Clemenceau à Rouen (Seine-Maritime) et de la chambre de commerce et d'industrie du Havre et à 10 h 30 du rond-point de l'avenue Pasteur à Dieppe.

Des perturbations sont à prévoir

Des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les accueils périscolaires. Un appel à la grève a été lancé par le syndicat des enseignants SNUipp-FSU 76. Vous pouvez retrouver la liste des établissements de Rouen concernés ici.

À Rouen, le réseau Astuce annonce un service garanti à 67 % mais seulement entre 6 heures et 19 h 40.

Le réseau Astuce annonce un service garanti à 67 %. - Capture d'écran reseau-astuce.fr

LiA au Havre prévoit aussi des perturbations et "des déviations pourraient être mises en place en fonction du déplacement du cortège des manifestants".

