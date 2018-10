Grèves, cortèges... les infos sur la mobilisation en Seine-Maritime

La journée du mardi 9 octobre 2018 marque la reprise de la mobilisation contre la politique du gouvernement après l'été. En Seine-Maritime, les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires et Unef appellent à la grève et à manifester.

Ils dénoncent la "politique anti-sociale du gouvernement Macron-Philippe et du patronat" et demandent la hausse des salaires et des pensions, la défense des emplois, de la Sécurité sociale et des retraites, des services publics ou encore l'arrêt de Parcoursup.

• À Rouen, le cortège partira à 13 h 30 du cours Clemenceau

• Au Havre, ce sera à 10 heures à Franklin

• À Dieppe, le rendez-vous est fixé à 10 h 30 devant la gare

• À Évreux (Eure), ce sera à 10 h 30 au pré du Bel-Ebat



Transports en commun

La CGT, FO, FSU, Solidaires et Unef appellent également à la grève. C'est le cas par exemple sur le réseau Astuce à Rouen qui annonce que 78 % du service sera garanti de 6 heures à 19 h 30. En revanche, aucune des lignes Métro, T1, T2, T3, F1, F2, F3, F4, F5, 5, 6, 8, 11, 13, 20 et 40 ne circuleront avant 6 heures et après 19 h 30 et les lignes 22, 41 et Noctambus ne circuleront pas ce 9 octobre.

Des perturbations sont aussi à prévoir sur le réseau Lia au Havre où des déviations, notamment, seront mises en place en fonction du déplacement du cortège des manifestants.

Lia prévoit qu'à partir de 10 heures environ, les lignes de bus "01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et 22 empruntant les secteurs Rond-Point, Demidoff, Quai Frissard, Saint-François, rue de Paris, Hôtel d'Agglo, Hôtel de Ville, boulevard de Strasbourg et Gares seront impactées". Le site indique également qu'à partir de 9 h 30 environ, "le service tramway sera perturbé. Le terminus La Plage sera reporté à la station Rond-point jusqu'à 10 h 30 puis à la station Gares à partir de 10 h 30 jusqu'à la fin de la manifestation".

Du côté des rails, la CGT, SUD et Force Ouvrière ont appelé à la grève mais la SNCF annonce un impact minime avec un trafic quasiment normal.

Mouvement dans les écoles

Enfin, le mouvement devrait être suivi dans les écoles. La cantine, l'accueil du matin ou la garderie du soir ne seront pas forcément assurés dans tous les établissements.

À Rouen par exemple, le service de restauration scolaire ne sera assuré normalement que dans 10 écoles sur 54. La liste complète ici.

À Dieppe, seules 4 cantines dans des écoles maternelles et élémentaires seront ouvertes. La liste ici.

A LIRE AUSSI.

Des cheminots aux enseignants, une fin de semaine marquée par grèves et manifestations

Forte mobilisation attendue pour la journée d'action des fonctionnaires

Cheminots et fonctionnaires convergent dans la rue contre les réformes du gouvernement

Le service public et ses 5 millions d'agents dans la rue mardi

Cheminots et fonctionnaires convergent dans la rue contre les réformes du gouvernement