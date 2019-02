Grève et manifestations : les actions en Seine-Maritime et dans l'Eure

Une journée de mobilisation est prévue mardi 5 février dans toute la France. Des appels à la grève et à la manifestation ont été lancés par les syndicats CGT, Solidaires et des sections de Force ouvrière notamment. Ces syndicats souhaitent défendre le pouvoir d'achat et les services publics et se mobilisent pour "répondre à l'urgence sociale".

Un appel a également été lancé chez les gilets jaunes. C'est le cas par exemple de leur porte-parole à Rouen, François Boulo, qui appelle à une grève illimitée. Pour lui le grand débat national ne sert qu'à "anesthésier l'opinion publique". "Il est temps que la résignation change de camp", écrit-il dans un communiqué.

Des actions dès 6 heures ce mardi matin

Plusieurs actions ont déjà commencé puisque la zone industrielle du Havre est bloquée ce mardi matin :

[7:30]INFOS BOUCHONS LE HAVRE



- Tous les Accès ZIP (A131➡️Pont du Hode/A29 Sortie 5/...)

- Stade Océane

- Bld Jules Durand — Infos Trafic Le Havre (@infos_trafic_lh) 5 février 2019

On nous signale également un début de blocage aux abords du stade Océane.

Un auditeur nous informe aussi d'une action au rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray. Information confirmée par la police dans un tweet :

Manifestations

Plusieurs manifestations sont également prévues dans la journée. Au Havre, le départ sera donné à Franklin à 10 heures. Ce sera 10 h 30 de la gare de Dieppe. À 13 heures au pré du Bel Ébat à Évreux et enfin, à 14 heures cours Clemenceau à Rouen.

Perturbations

En conséquences, il risque d'y avoir des perturbations dans les transports en commun à Rouen, essentiellement sur les bus. "73 % de service garanti de 6h à 19h30", indique le réseau Astuce. Au Havre, les trams A et B et les lignes de bus risquent aussi d'être perturbées. "Des déviations seront mises en place en fonction du déplacement du cortège des manifestants."

Il est conseillé de se tenir informer de l'évolution de la situation en se rendant sur le site du Réseau Astuce, ici, et sur celui de LiA, ici.

Enfin, il y a aussi des perturbations dans les cantines et l'accueil périscolaire d'une vingtaine d'écoles de Rouen. Retrouver les détails ici.