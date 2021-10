Rouen. Acte VII des gilets jaunes : 13 interpellations à Caen et 6 à Rouen

Les gilets jaunes se sont à nouveau mobilisés samedi 29 décembre 2018, notamment en Normandie, pour un acte VII du mouvement.

Seine-Maritime : "200 fauteurs de troubles" à Rouen

A Rouen, la manifestation a démarré vers 10 heures de l'Hôtel de Ville. Le cortège a ensuite circulé dans les rues du centre-ville. La police a indiqué qu'il y avait eu des jets de projectiles et des départs de feu au cours de la manifestation. La porte de la Banque de France notamment a été incendiée :

Actions des #GiletsJaunes dans le centre-ville de @Rouen : jets de projectiles, feux de poubelles, barricades, incendie de la porte d'enceinte de la Banque de France, taggs@PoliceNat76 intervient pour votre sécurité pic.twitter.com/QRjTRIHS8z — Police nationale 76 (@PoliceNat76) 29 décembre 2018

Des affrontements entre la police et les manifestants ont notamment eu lieu près de la gare SNCF, avec des tirs de gaz lacrymogène vers 11 h 30, a constaté un correspondant de l'AFP.

La préfecture a recensé 800 à 1 000 manifestants à Rouen, parmi lesquels "200 fauteurs de troubles". Des vitrines ont été dégradées ou taguées et de nombreux feux de poubelles ont été allumés.

Les pompiers sont intervenus à 25 reprises pour éteindre des feux sur la voie publique. Six personnes ont été interpellées, notamment pour des jets de projectiles.

Dix personnes ont été blessées et conduites au CHU de Rouen, dont deux dans un état "sérieux" : un gendarme mobile brûlé à la main et une passante pour une fracture à la jambe suite à jet d'objet, selon la préfecture.

Une centaine de gendarmes mobiles et 80 policiers avaient été mobilisés à Rouen pour assurer l'ordre public.

Au Havre, la manifestation a démarré vers 14 heures et a réuni 470 personnes dans l'après-midi, selon la préfecture. Au total, l'administration a recensé douze actions sur le département de la Seine-Maritime.

Calvados : le préfet porte plainte

A Caen (Calvados), la manifestation a débuté dès 10 heures devant la préfecture. Elle s'est terminée dans l'après-midi et a réuni 450 personnes d'après la préfecture du Calvados. Elles étaient plus d'un millier d'après les gilets jaunes. Environ 200 gilets jaunes se sont ensuite rassemblés sur la RN13 et dans la zone commerciale Rots-Carpiquet. "Du mobilier routier a été descellé et placé sur les voies, des feux ont été allumés et des individus cagoulés ont été vus ramassant des pierres", indique la préfecture du Calvados. Des déviations ont alors été mises en place et les forces de l'ordre sont intervenues :

⚠️ Intervention de maintien de l'ordre en cours sur la RN13 et la zone commerciale Rots-Carpiquet : évitez la zone, ne gênez pas le travail des forces de l'ordre et restez prudents, des projectiles étant lancés par des manifestants @OuestFrance14 @LIBERTE_CAEN @fbleubnormandie — Préfet du Calvados (@Prefet14) 29 décembre 2018

Des gilets jaunes ont ensuite tenté d'envahir le centre commercial Cora. Six gendarmes qui se sont interposés ont été blessés par des projectiles. Un manifestant a également été touché rapporte la préfecture.

Une cinquantaine d'individus s'est finalement rendue dans la soirée en centre-ville de Caen. "Ils ont d'abord tenté d'entrer dans la préfecture, puis ont constitué, avec du matériel urbain volé et des poubelles ramassées en centre-ville, un brasier contre le portail d'honneur de la préfecture. Les manifestants avaient la volonté manifeste d'incendier la préfecture", indique l'administration. Des barricades ont ensuite été montées dans plusieurs points de la ville.

Situation tendue dans les rues de Caen ce soir, après une nouvelle manifestation pic.twitter.com/i6kl0G2tpG — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 29 décembre 2018

Le préfet dénonce des "exactions inadmissible" et a déposé plainte après des dégradations commises au niveau de la préfecture :

Rassemblement illégal et véhément devant la préfecture du Calvados : dégradations en cours, intervention de maintien de l'ordre, évitez le secteur. Le Préfet du Calvados appelle à la responsabilité et dénonce ces exactions inadmissibles. — Préfet du Calvados (@Prefet14) 29 décembre 2018

Peu avant 21 heures, à Caen, des manifestants ont mis le feu devant le portail principal de la Banque de France. Un incendie rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers (vidéo).

Le feu allumé devant la Banque de France à Caen a été rapidement maîtrisé par les pompiers pic.twitter.com/l7BXTI5453 — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 29 décembre 2018

Au total, 13 personnes ont été interpellées à Caen.

La préfecture a recensé deux autres manifestations dans le Calvados. Celle de Pont-l'Evêque a rassemblé une soixantaine de personnes dans le centre-ville. A Vire, une vingtaine de personnes ont défilé dans les rues de la ville.

Dans l'Orne, les gilets jaunes étaient une centaine à Flers d'après la préfecture et une quarantaine dans le reste du département.

Pour rappel, les gilets jaunes se mobilisent depuis le 17 novembre dernier contre la politique du gouvernement. Ils sont moins nombreux qu'au début du mouvement mais restent mobilisés, à l'image de ceux de Sées dans l'Orne qui, après avoir passé le réveillon de Noël gilet jaune sur le dos, comptent faire de même pour la Saint-Sylvestre.

