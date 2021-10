Rouen. [photos et vidéos] Gilets jaunes et marche pour le climat convergent en Seine-Maritime

La marche pour le climat de Rouen (Seine-Maritime) avait été officiellement annulée sur recommandation de la préfecture, qui craignait l'infiltration de casseurs. Certains avaient tout de même appelé au rassemblement devant l'hôtel de ville.

Militants écologistes, syndicats et aussi de nombreux gilets jaunes se sont finalement retrouvés dans les mêmes rangs une partie de l'après-midi et ont défilé, la plupart du temps dans le calme, dans le centre-ville avant d'emprunter les quais puis de se rendre vers le Mont Riboudet et à la préfecture, où la police a fait usage de gaz lacrymogènes. Ils étaient environ 1500 selon les autorités à défiler dans Rouen.

À Rouen, gilets jaunes et militants écologistes ont marché côte à côte. - Pierre Durand-Gratian

Les manifestants présents ne voient en tout cas aucune opposition entre le mouvement des gilets jaunes, né au départ d'une contestation sur l'augmentation des carburants, et l'écologie. "Sur ma pancarte, j'ai inscrit convergence jaune et verte", sourit Antoine Channarond de l'association Sabine, qui œuvre pour la place du vélo dans la ville. "Je pense que les gilets jaunes veulent plus de justice fiscale et que l'on arrête de faire porter le coût de l'écologie aux gens en général".

La police huée par les manifestants à #Rouen. pic.twitter.com/wdR6m9GERA — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 8 décembre 2018

"On a le même combat"

Même message du côté de ceux qui portent le gilet jaune dans les rangs de la manifestation. "Tous les gilets jaunes sont conscients de l'urgence écologique, assure François Boulo. Simplement nous ne pouvons pas faire cette transition sans justice sociale".

La circulation a été fortement perturbée dans l'après-midi sur les quais de Rouen. - Pierre Durand-Gratian

Des centaines de gilets jaunes au Havre

Des rassemblements ont aussi eu lieu au Havre (Seine-Maritime) où les gilets jaunes se sont mêlés aux gilets rouges de la CGT. Plusieurs centaines se sont rassemblées dans le courant de l'après-midi sur la place de l'hôtel de ville.

