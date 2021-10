Rouen. Gilets jaunes : Acte X sous tension à Rouen, nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre

Les samedis se suivent et se ressemblent à Rouen (Seine-Maritime). Après une marche dans le calme ce matin qui a rassemblé 1 500 personnes, selon les gilets jaunes, et 1 400 personnes selon la police (comptage à 11 heures), la situation s'est à nouveau tendue dans l'après-midi alors que la mobilisation s'intensifiait.

Les manifestants s'étaient cette fois donné rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. - Pierre Durand-Gratian

Collection hiver 2019... - Pierre Durand-Gratian

Des groupes de manifestants et les forces de l'ordre ont à nouveau joué au chat et à la souris. Des provocations d'un côté, des sommations de l'autre suivies par des dispersements systématiques à l'aide de gaz lacrymogènes dans tout le centre-ville : à l'hôtel de ville, rue Jean-Lecanuet, place du général de Gaulle ou rue de la République. Les manifestants ont répondu par des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et des feux de poubelles. La police a procédé à de multiples interpellations.

Le parc de l'hôtel de ville, à moitié plongé dans les gaz lacrymogènes. - Tendance Ouest

Nouveauté cette semaine dans le dispositif des forces de l'ordre, deux canons à eau qui ont été utilisés contre des manifestants jugés trop provocants, ou pour éteindre les débuts d'incendie.

Deux canons à eau étaient cette fois mobilisés du côté des forces de l'ordre. - Pierre Durand-Gratian

Mobilisation aussi au Havre et à Dieppe

La nouveauté côté manifestants était la présence de gilets rouges au milieu des gilets jaunes. L'union départementale de la CGT de Seine-Maritime avait appelé à se joindre au mouvement. Des membres de Solidaires ont aussi grossi les rangs du cortège rouennais.

Des militants de la CGT se sont joints au cortège. - Pierre Durand-Gratian

Plusieurs manifestations ont eu lieu au Havre, matin et après-midi. En matinée, elle avait rassemblé 600 personnes selon les forces de l'ordre.

Un peu moins de 200 personnes ont manifesté à Dieppe, toujours selon un comptage de la préfecture, dans un regroupement qui était déclaré. Certains ont été reçu par le maire, Nicolas Langlois.

