Le-Havre. Acte IX des gilets jaunes : quelle mobilisation en Seine-Maritime ?

L'acte IX des gilets jaunes, samedi 12 janvier 2019, devrait une nouvelle fois mobiliser des milliers de personnes dans les rues. En Seine-Maritime, des rassemblements sont annoncés sur les réseaux sociaux à Rouen et au Havre. Comme tous les samedis, il est difficile de connaître à l'avance l'ampleur du mouvement même si les autorités ont mobilisé d'importantes forces de l'ordre.

Sur les réseaux sociaux, après Rouen la semaine dernière, un appel à un rassemblement régional au Havre a été lancé pour le samedi 12 janvier 2019 mais des appels concernent toujours la capitale seinomarine.

Rouen

La mobilisation s'annonce aussi importante que le samedi 5 janvier. Deux manifestations sont prévues : la première à partir de 10 heures devant l'Hôtel de ville puis de nouveau au même point de rendez-vous à 14h pour la deuxième partie de la journée.

Pour le reste du week-end, certains gilets jaunes appellent également à retourner sur le rond-point des vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray à partir de 10 heures dimanche 13 janvier.

Le Havre

Avec un appel à une manifestation régionale, la mobilisation dans la cité Océane pourrait être plus importante que samedi 5 janvier. Deux manifestations sont annoncées : la première à 10 heures devant l'Hôtel de ville et la deuxième à 14 heures devant la gare.

Pour le reste du week-end, un appel est lancé en faveur d'une marche de femmes Gilets jaunes dimanche 13 janvier au Havre à partir de 14 heures.

La préfecture appelle au respect de l'ordre public

La préfecture de Seine-Maritime, dans un communiqué du vendredi 11 janvier 2019, appelle au respect de l'ordre et de la tranquillité publique. Les riverains et commerçants des centres-villes (notamment à Rouen et au Havre) sont invités à prendre certaines mesures de prévention pour cette journée de samedi. " Il est expressément demandé de ne laisser sur la voie publique aucun objet ou matériaux qui pourraient être utilisés comme projectiles, incendiaires ou armes durant le temps des manifestations ". La préfecture demande que les poubelles, pancartes, encombrants, vélos et autres mobiliers extérieurs soient rangés.

Enfin, les autorités recommandent aux usagers de la route d'adapter leurs déplacements dans les zones concernées et à l'approche de ralentissements de faire preuve de civisme et de calme.