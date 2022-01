Hors Normandie. LSD: enfin une date de sortie pour leur premier album!

Le britannique Labrinth, l'australienne Sia et l'américain Diplo ont associé leurs talents dans la formation LSD. Chacun de leurs titres a déferlé sur les ondes et s'est vendu dans les pays du monde entier. De fortes rumeurs laissaient penser que les 3 comparses sortiraient un album en septembre 2018, c'est finalement avril 2019 qui aura l'honneur d'accueillir ce premier album !

Pour patienter avant d'écouter en boucle toutes leurs chansons psychédéliques, le trio a sorti un nouveau single, le 5ème déjà : "No new friends". Il sera comme Audio, Genius, Moutains et ThunderClouds disponible le 12 avril 2019 dans l'album.