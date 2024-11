Musique. "How to Re-Assemble an Atomic Bomb" : le nouvel album de U2 sort bientôt !

D'ici quelques jours, U2 sortira How to Re-Assemble an Atomic Bomb, une édition remastérisée pour célébrer le 20e anniversaire du disque original How to Dismantle an Atomic Bomb paru en 2004. L'album est prévu pour le 22 novembre en version digitale et le 29 novembre en version physique.

Pour ce nouvel opus, la formation a fouillé dans ses archives pour finalement extraire 10 chansons enregistrées il y a 20 ans. "Bien qu'à l'époque nous ayons laissé ces chansons de côté, avec le recul, nous reconnaissons que notre instinct initial quant à leur candidature pour l'album était juste", a déclaré Edge, le guitariste du groupe.

U2 a d'ailleurs dévoilé Happiness, un nouveau titre inédit, extrait de ce nouvel album. How to Re-Assemble an Atomic Bomb est l'occasion pour les fans du groupe de découvrir des morceaux restés dans l'ombre jusqu'à maintenant.

La tracklist de How to Re-Assemble an Atomic Bomb :

"Picture of You (X+W)" (Studio Version) (04:18)

"Evidence of Life" (Studio Version) (03:06)

"Luckiest Man in the World" (Studio Version) (06:13)

"Treason" (Studio Version) (04:44)

"I Don't Wanna See You Smile" (Studio Version) (03:17)

"Country Mile" (Studio Version) (04:58)

"Happiness" (Studio Version) (04:30)

"Are You Gonna Wait Forever ?" (Re-Assemble Edition) (03:51)

"Theme from 'The Batman'" (Studio Version) (01:43)

"All Because of You" (2) (03:33)