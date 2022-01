"Au sein du groupe nous l'avons appelé 10 Reasons To Exist" a déclaré le leader charismatique à propos de son titre au journal anglais The Sun.

Formé à Dublin en septembre 1976, la troupe a déjà écoulé plus de 150 millions de disques dans le monde entier et sa dernière tournée mondiale "360° Tour" a été la plus lucrative de l'histoire de la musique.

Pour son nouvel album, U2 a notamment fait appel à Carl Falk, parolier du boys band phénomène One Direction. Bonne ou mauvaise nouvelle?