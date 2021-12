U2 réédite l'abum "Achtung Baby" pour ses 20 ans

20 Years of Achtung Baby sera disponible début novembre, dont une édition Uber Deluxe comprenant une paire de lunettes de soleil à la Bono.

Le coffret Uber Deluxe contiendra six CDs, dont l'original Achtung Baby, Zooropa, des faces B et des enregistrements inédits datant des sessions d'Achtung Baby.

Seront également inclus des DVD : le documentaire From the Sky Down, qui sera présenté au Festival international du film de Toronto le 8 septembre, ainsi que des images d'un concert à Sydney et les clips issus de l'album Achtung Baby.

Ce coffret d'une valeur de 630$ contiendra aussi sept singles vinyles dans leurs pochettes originales, seize illustrations et un livre de 84 pages.

L'édition Super Deluxe (170$) comprendra six CD, quatre DVD, un livre de 92 pages et 16 illustrations. D'autres coffrets contiendront un lot de quatre LP vinyles, une édition deluxe avec des faces B rééditées et des titres rares. L'album seul sera également réédité.



U2 a remporté 22 Grammy Awards et vendu 150 millions de disques à travers le monde.

Précommande sur le site du groupe : achtungbaby.u2.com