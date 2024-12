Musique. Ed Sheeran annonce un nouvel album pop en 2025 !

En ce moment, Ed Sheeran nous plonge dans l'ambiance de noël avec Under the Tree, un titre issu de la bande originale du film That Christmas sorti le 4 décembre dernier sur Netflix. Il s'agit d'ailleurs de sa première chanson de 2024. En effet, le chanteur britannique est en pleine tournée avec son Mathematics Tour qui passera par l'Orange Vélodrome de Marseille le 6 juin et à la Decathlon Arena/Stade Pierre-Mauroy de Lille le 20 juin 2025.

Mais ce qui agite ses fans ces derniers jours, c'est le retour possible d'Ed Sheeran avec un nouvel album, un an et demi après Substract paru le 5 mai 2023. Bonne nouvelle, ce sera bien le cas. "J'ai l'impression de revenir à de la pop massive pour la première fois depuis longtemps. C'est assez excitant", a déclaré l'artiste, affirmant au passage que l'enregistrement est terminé.

Au-delà des chansons, deux clips seraient déjà en boîte et Ed Sheeran se préparerait à une campagne de promotion d'envergure pour 2025 afin de promouvoir ce septième album qui ne s'intitulera pas par un signe mathématique comme ces précédents opus.