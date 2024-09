Musique. Ed Sheeran annonce la sortie d'un nouvel album

Dimanche 15 septembre, Ed Sheeran a mis fin à sa tournée 2024 avec un concert à Chypre où le chanteur en a profité pour annoncer l'arrivée prochaine d'un nouvel album intitulé +-=÷× (Tour Collection).

Il s'agit d'un disque qui sera uniquement composé de ses plus grands succès comme Shape of You, Sing, Perfect ou Thinking out loud, et qui retracera l'aventure de sa tournée The Mathematics Tour qui a séduit 6,1 millions de fans depuis 2022.

Ce nouvel opus contiendra également des notes vocales dans lesquelles Ed Sheeran raconte l'histoire de certains morceaux et des moments de la tournée.

L'album sortira le 27 septembre et est déjà disponible en précommande.