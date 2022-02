Hors Normandie. Ed Sheeran ne fera pas de successeurs à "Divide" avant 2020

Le chanteur Ed Sheeran est un incontournable de la scène mondiale. Son dernier album en date "÷ " (prononcez Divide) est sorti en mars 2017 et s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires!

Son dernier extrait est "Happier", que vous entendez sur Tendance Ouest.

Un succès qui s'accompagne d'une tournée triomphale à travers le monde, et c'est ce qui explique qu'il ne pourra pas enregistrer tout de suite de nouvel album. CE MARDI 5 JUIN 2018, DE NOUVELLES PLACES VIENNENT D'ÊTRE RAJOUTÉES POUR SES 2 DATES COMPLÈTES DES 6 ET 7 JUILLET AU STADE DE FRANCE. Places disponibles à la vente en cliquant ICI.

Sa tournée a été prolongée jusqu'en novembre 2018, et reprendra entre mars et octobre 2019. Ne pensez pas qu'il pourrait profiter des quelques mois entre novembre et mars puisqu'il fera plusieurs concerts caritatifs en fin d'année...

La bonne nouvelle, c'est que le manager d'Ed Sheeran a confié que le jeune chanteur écrivait sans cesse. De quoi avoir un super contenu en 2020, vivement!

