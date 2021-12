Caen. Bonne table à Caen : repas varié et ambiance cosy au café Henri

C'est dans un restaurant très ouvert et lumineux que Jean-Baptiste, le gérant, nous accueille dans cette nouvelle brasserie. Et quoi de mieux que d'avoir un chauffage réglé comme il faut dès votre arrivée quand il fait à peine 10°C dehors et que le vent n'arrête pas de souffler. On s'installe sur une table de quatre en bois, sur laquelle est disposée une petite plante artificielle. De quoi donner un peu de verdure dans un restaurant qui me plaît niveau déco. Un peu comme à la maison, vous trouverez des murs en colombage, du mobilier moderne, des luminaires très cosy et à la mode.

Le menu du jour change tous les midis

Au menu du jour : nage de lieu au curry ou blanquette de veau à l'ancienne. Mon regard se tourne plutôt vers l'autre ardoise où est proposée la carte. Mes yeux tombent sur la quiche au chèvre et aux tomates accompagnée de sa salade. Mon choix est fait ! Mes collègues restent quant à elles dans le classique : steak haché + frites. Proposant un menu du jour qui change tous les midis, vous pourrez vous offrir un plat + dessert pour seulement 12€ et la totale entrée + plat + dessert pour 15,50€. D'ailleurs, les rillettes en entrée me donnaient trop envie ! Bon, le petit bol de chips en apéritif est suffisant.

Quant à ma quiche, le petit bonus de la moutarde à l'ancienne me réjouit. Est-ce raisonnable de prendre un dessert ? Allez, on se fait plaisir car ça n'arrive pas tous les jours. Je change de gourmandise en laissant de côté la crème brûlée, et j'opte pour la panna cotta aux fruits rouges. C'est vrai que les soupes de fruits des voisins donnaient aussi envie. Presque servie dans un bol, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et je n'arrive pas à finir mes dernières bouchées. La panna cotta était très bonne bien que le coulis était un peu trop sucré, à mon goût. Le repas était très copieux et franchement, niveau qualité-prix, c'est pas mal ! Et pour l'anecdote, Henri, c'est le nom du fils du patron, qui lui aussi, vient de voir le jour !

Café Henri : ouvert du mardi au dimanche, de 8 h à 20 heures. Service brasserie de 11 h 45 à 14 h 30 et jusqu'à 15 h 30 le week-end. Tél. 02 31 94 43 71.

