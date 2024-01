Bonne table à Caen. Nouvelle vie pour le restaurant Pas de fraise à Noël

En changeant de propriétaire en septembre dernier, le restaurant Pas de fraise à Noël a gardé son ADN : un self avec une cuisine de saison faite de produits locaux. Caroline Loisy a passé le témoin à Rosie et Freddy Pommier, tous les deux anciens salariés du restaurant étoilé A contre sens, dirigé par Anthony Caillot.

Un cuistot champion de triathlon

Rosie travaillait en salle et Freddy, triathlète bien connu à Caen, était en cuisine. Les voilà donc à la tête de leur première affaire. Un mois de travaux a été nécessaire pour changer l'ambiance du restaurant et "rendre le hall plus chaleureux". Ouvert uniquement le midi, l'établissement propose plusieurs formules. Pour 14,90€, vous pouvez déguster un plat. En ajoutant un "à côté", c'est-à-dire une entrée, un fromage ou un dessert, le repas vous revient à 19,90€. Quatre entrées chaudes et froides, trois plats (poisson, viande, végétarien) et environ six desserts se présentent devant vous. "Le chocolat est privilégié, sourit-il. Il y a aussi de la teurgoule, des yaourts fermiers, des fruits frais…" Ce midi, le chef propose un rôti de veau avec un écrasé de pommes de terre, une mousseline de panais et des légumes rôtis, un dos de cabillaud servi avec son riz basmati parfumé aux épices, des courges butternut à l'huile de sésame et sa fondue de poireaux ou encore des lentilles beluga cultivées dans le Perche ornais avec sa crème de chou-fleur et ses champignons. J'opte pour le troisième plat. Ce plat a tout pour me plaire : il est équilibré, goûteux et chaud comme il faut. Je suis surprise par le fromage parsemé dans l'assiette. "Cette mimolette d'Isigny-sur-Mer vient parfumer l'ensemble, comme dans un risotto." Gourmande, je termine par un brownie aux noix de pécan, que je partage avec ma maman qui, elle, a opté pour une tarte au citron. Un délice ! Je reviendrai, surtout que j'habite à côté.

Le brownie aux noix de pécan.

Pour les entreprises, le restaurant propose la vente à emporter ou en livraison sous la forme de bocaux. Une partie épicerie fine est aussi à disposition des clients à l'entrée. Il s'agit de produits du Perche ornais, en référence aux origines de Freddy Pommier. Vous pouvez y retrouver céréales, cidres, bières, chanvre, etc.

Pratique. 9 rue Raymonde-Bail à Caen, quartier Grâce de Dieu. De 12h à 14h. Tél. 02 31 78 63 46.