Bonne table à Caen. L'Entre-Deux, une table délicieuse pour Noël

Si vous voulez vous faire plaisir pour la dernière bonne table de l'année, direction l'Entre-Deux. Situé place Foch à Caen, le long de l'hippodrome, ce restaurant vous accueille à bras ouverts pour les fêtes de fin d'année. Ça tombe bien, la carte a été changée il y a une dizaine de jours. "On suit le rythme des saisons. On fait évoluer la carte quatre à cinq fois par an", explique Jérémy Serin, nouveau gérant du restaurant depuis deux mois. Son projet ? Cette "brasserie de luxe gastronomique" propose des plats fins et gourmets autour de trois menus phares. Le menu du midi à 20€ pour entrée-plat-dessert, le menu "retour de marché" à 31€ et "l'entre-deux" à 41€ midi et soir.

Une assiette colorée et fleurie

Je me fais plaisir, j'opte pour le dernier. Je commence par un foie gras, histoire de me donner un petit avant-goût de Noël. Les chefs sont généreux sur la tranche dans l'assiette. Je savoure avec une pointe de confit d'oignon. L'un ne va pas sans l'autre. Je poursuis avec un pavé de saumon et son flan de butternut.

Pavé de saumon, flan de butternut.

Le soin apporté à l'assiette fait plaisir à mes yeux. "J'insiste sur la couleur et la touche florale pour donner un côté raffiné et rappeler aux gens que tout est comestible dans l'assiette", sourit Julien Ménard, le chef cuisinier. A chaque bouchée, c'est un plaisir absolu. Le poisson est cuit à la perfection. Leur spécialité, c'est justement la sole meunière découpée à la minute, sous vos yeux. Je tenterai l'expérience une prochaine fois. Je termine mon repas par un dessert gourmand : un "Snickers" maison, chocolat croquant et cacahuètes. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Impossible de terminer mon repas. Le tout avec un verre de chardonnay, pour 46€. Pour la Saint-Sylvestre, le restaurant propose un menu à 120€ par personne. Pour la première fois cette année, une piste de danse sera installée devant le grand bar.

Pratique. 2 place Maréchal Foch à Caen. Du mardi au dimanche midi. Tél. 02 31 99 70 07.