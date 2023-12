Bonne table à Caen. Séquence, une alliance gastro et écolo

L'ancien restaurant M-C.P a changé pour devenir Séquence et une table gastronomique. Antoine Triquet, le gérant, a un objectif : aller chercher l'étoile du Guide Michelin d'ici deux ans. "On travaille dur pour l'avoir, on peaufine encore beaucoup de détails."

Une cuisine locale et écologique

J'entre dans le restaurant très lumineux et chaleureux. Mon regard fait le tour de la salle. Je constate trois espaces : une bibliothèque, une grande salle et un mur fleuri. Bien installée, je commande un menu entrée/ plat/dessert pour 26€. En attendant, je m'interroge sur le nom du restaurant : "Séquence ?". Le chef m'explique alors : "Il s'appelle Séquence en écho au dîner qu'on propose, qui est en cinq séquences avec le même ingrédient principal." Mon entrée arrive : des champignons sautés, crème de café et crumble de pain. Le mariage de toutes ces saveurs est excellent ! La salle offre une vue sur la cuisine. Ainsi, on peut observer ce qu'il se passe en coulisses et "nous pouvons avoir un œil sur le bon déroulement de votre repas", sourit Antoine Triquet. Une fois mon assiette finie, c'est au tour du plat : courge spaghetti et sauce cacahuète. Un délice !

Le plat courge spaghetti.

Questionné sur son étoile Michelin, le gérant me dit qu'il cherche aussi l'étoile verte, qui récompense l'innovation durable. Produits locaux, compost, aucun plastique jetable, le chef cuistot souhaite montrer l'exemple. Pour finir, place au cookie croustillant et moelleux, chocolat et noisette. Une fois la dernière bouchée prise, je me suis régalée, mais je suis aussi rassasiée : bien loin des a priori sur les restaurants gastronomiques, donc, où l'on s'attend à manger bien certes, mais en petites quantités. Le chef conclut : "Je veux qu'ici, les clients se laissent porter et qu'ils nous fassent confiance !" Il peut dormir sur ses deux oreilles, c'est chose faite.

Pratique. 6 rue du 11-Novembre à Caen. Du mardi au vendredi, de 12h à 14h et du jeudi au samedi, de 19h à 22h. Le soir, le dîner séquence est à 65€. Tél. 02 31 99 33 42.