Caen. Bonne table à Caen : au Goût des Autres, du fait maison et pas cher

Situé derrière l'église Saint-Jean, le restaurant le Goût des Autres est un établissement à la décoration feutré. À l'intérieur, je découvre une ambiance sobre et cosy, peut-être un peu trop sombre lorsque l'on s'installe à l'arrière de la salle, loin des baies vitrées.

Un menu abordable et gourmand

Le midi, la formule entrée + dessert est à 12 euros : un prix très raisonnable, surtout pour ce que l'on trouve dans l'assiette. Le plat "Comme un burger façon raclette" est à la fois gourmand et distingué. Un burger déstructuré avec ses frites, son steak haché et sa salade accompagnée de tomates. Dans l'assiette, je suis agréablement surpris par le dressage, très travaillé. On se croirait dans un établissement gastronomique. Du côté de palais, on n'est pas déçu : on le sent, la viande est de qualité et sa petite sauce aussi. Et même si on ne m'a pas demandé ma préférence pour la cuisson de la viande, il ne restait plus rien dans l'assiette.

Un petit bémol concernant le dessert, même s'il était très correct. L'entremets aux fruits exotiques avait moins de goût qu'espéré. Comme on dit dans les émissions de cuisine en prime time : ça manquait de peps !

Malgré tout, ce restaurant est une belle découverte, notamment grâce à son rapport qualité/prix très intéressant.

Le Goût des Autres, 17 rue des Équipes d'urgence, Caen. Tel: 02 31 86 43 30

