Caen. Bonne table à Caen : Le chef & sa femme, rue du 11 novembre

Situé rue du 11 Novembre, le Chef & sa femme est un restaurant de petite taille dans lequel on privilégie la qualité à la quantité. L'établissement ne compte qu'une trentaine de couverts: ici il est impératif de réserver.

Cuisine simple et de qualité

Une fois la porte passée, je découvre un endroit charmant, composé de murs de briques et de lampes industrielles. La salle de petite taille apporte une certaine convivialité fort appréciable. À la carte, il y a plusieurs formules, avec cinq ou six plats au choix. J'opte pour celle comprenant une entrée, un plat et un dessert. Je commence par des rouleaux de printemps aux crevettes et au crabe, accompagné d'une salade bien garnie et assaisonnée. Ensuite, le plat principal arrive: j'ai choisi un rumsteck avec des galettes de pommes de terre. Simple mais terriblement efficace. La viande est cuite comme je l'aime, et la sauce qui l'accompagne est délicieuse!

En dessert, mon choix se porte sur une pomme caramélisée avec une glace au nougat. Idéal pour finir le repas! Je m'en tire pour une note finale de 25 € (sans vin cependant). Un mot enfin de l'accueil qui est très agréable. Certes, il n'y a qu'une serveuse, mais je n'ai jamais eu l'impression d'attendre entre les plats. Une bonne adresse, assurément.

Pratique. Le Chef & sa femme, 11 rue du 11 Novembre. Tél. 02 31 84 46 53.

