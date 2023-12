Bonne table à Caen. Sœurs, pour une pause déjeuner unique

Clémentine et Pauline Laville, deux sœurs originaires de Vire, ont ouvert leur première affaire en famille le 11 novembre dernier, à Caen. En plus de son nom, "Soeurs", ce salon de thé est très atypique. Il dispose de deux entrées : une du côté de la rue Guillaume le Conquérant et l'autre du côté de la rue Saint-Martin.

Fleuriste, salon de thé et déco

Dans ce bâtiment tout biscornu, chaque étage correspond à une activité différente. Au rez-de-chaussée se trouve le fleuriste, au 1er étage l'espace thé et déjeuner, puis au deuxième étage un magasin de décoration. "Le projet s'est construit autour de la configuration du lieu. On a eu le coup de foudre quand on l'a visité", explique Clémentine, qui tient à favoriser le circuit court.

Alors, à la carte au déjeuner, pas de liste à rallonge. Un menu "soupe + tarte salée" à 10€ est proposé chaque midi "avec des produits de saison". Et pourtant, ce salon de thé n'avait pas prévu de se lancer sur la partie salée. A la demande des clients, elles ont déjà fait évoluer la recette. Ce midi, j'ai le choix entre une tarte au butternut, pois chiches et fromage de chèvre ou celle aux champignons, châtaignes et cheddar. J'opte pour l'option numéro 1, en espérant que mon amie me laisse le droit de goûter la sienne. Je fais en revanche l'impasse sur la soupe à la tomate. Ma part est tiède, servie sur un set de table à l'ambiance de Noël. Je me régale. En plus de ce que j'ai en bouche, j'apprécie le cadre et la décoration apportée par ces deux sœurs. En dessert, le choix est difficile. Complètement férue de crème de marrons, je me lance sur le gâteau crème de marrons et chocolat. "Notre produit coup de cœur est le carrot cake !", me lance Clémentine. Si j'avais su… Tant pis, c'est l'occasion de revenir goûter la spécialité de la maison et, pourquoi pas, de repartir avec un joli bouquet de fleurs.

Le fameux carrot cake.