Fermeture de classes : premières mobilisations en Seine-Maritime

C'est un entre-deux important pour l'avenir de la carte scolaire en Seine-Maritime. Après la tenue d'un premier groupe de travail, mardi 5 mars 2019, les premières informations sur la fermeture de certaines classes sont connues. Ces réflexions feront l'objet de nouvelles discussions jeudi 14 mars entre l'inspecteur d'académie et les organisations syndicales.

Centaine de fermetures

Une centaine de fermetures est prévue dans le département à la prochaine rentrée, contre 90 ouvertures de classe. Pour faire pencher la balance, des parents d'élèves passent à l'action pour défendre leurs écoles.

C'est le cas, mardi 12 mars, au sein de l'école Maurice Genevoix à Boos. Les parents d'élèves ont décidé de bloquer l'établissement dans la matinée alors qu'une classe doit fermer à la rentrée. "Nos enfants vont se retrouver à une moyenne de 28,5 par classe, explique Zina Nigaud, représentante des parents d'élèves de l'école. Sachant que l'on a 62 CP qui rentrent au mois de septembre."

Une pétition a également été mise en ligne et recueille déjà plus de 460 signatures. Zina Nigaud s'inquiète notamment des "difficultés pour les apprentissages fondamentaux de la lecture, de l'écriture et à compter" si deux classes de CP subsistent à la rentrée, comptant chacune 31 élèves. "On est très très inquiets."

Journée de grève

Une même action de blocage est organisée à l'école de Mesnil-sous-Jumièges. Dans le regroupement pédagogique intercommunal des Trois vallées (Boissay, Catenay, Ernemont-sur-Buchy, Saint-Aignan-sur-Ry et Saint-Germain-des-Essourts), des banderoles ont été installées sur les grilles des écoles alors qu'une classe doit fermer en élémentaire.

La plupart des établissements concernés par des fermetures de classes sera également touchée par des grèves jeudi 14 mars comme à Yvetot. Les parents d'élèves prévoient de se retrouver devant le rectorat à Rouen pour se faire entendre.

