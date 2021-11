Rouen. Un arnaqueur en récidive condamné à Rouen

Le mardi 21 août 2018, le prévenu et son ami se rendent au centre commercial de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) pour s'y promener. Le stand de téléphonie mobile les intéresse et particulièrement un téléphone portable haut de gamme qu'ils emportent avec eux en se dirigeant vers une caisse. Le prévenu souhaite régler par chèque bancaire et l'hôtesse de caisse lui demande deux pièces administratives justifiant de son identité, selon la procédure légale. Les pièces présentées paraissant suspectes aux yeux de l'employée, elle appelle un vigile qui conduit les deux individus vers le local de sécurité. C'est alors que l'ami du prévenu prend la fuite. Il sera rattrapé plus tard.

En situation irrégulière

Les vigiles du service sécurité disent que le prévenu, acculé dans le local où on le maintient, a voulu ingérer le chèque qu'il avait prévu pour payer son achat. On s'aperçoit également que le mis en cause a agi en état de récidive légale puisque déjà condamné pour des faits similaires en mars 2016. De plus, il se trouve en situation administrative irrégulière sur le sol français et est susceptible de devoir obéir à une mesure d'éloignement. "J'ai fait des démarches pour ça", dit-il à la barre du tribunal correctionnel de Rouen, vendredi 8 février. Pour le procureur de la République, "les faits sont avérés" mais la défense affirme que le prévenu est prêt à régulariser sa situation et "veut s'en sortir". Après délibération, le tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de huit mois de prison avec sursis.