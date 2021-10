Rouen. Près de Rouen, le squatteur et voleur est condamné

Les gendarmes interviennent dans une maison de Tourville-la-Rivière, le 6 juin 2016. La victime, qui s'était absentée quelque temps, a trouvé à son retour son domicile visité, la porte d'entrée fracturée, toutes les pièces fouillées, armoires et placards ouverts. Devant les gendarmes, la victime déclare des bijoux, du matériel informatique et des chèques vacances dérobés. La fouille apparemment minutieuse des lieux laisse penser aux enquêteurs que les voleurs ont pris le temps pour accomplir leur forfait.

Quelques jours plus tard, la victime est contactée par le service des objets volés ou trouvés car les éléments d'identification sur les chèques vacances liés aux empreintes sur des objets lui appartenant et recueillis par les gendarmes permettent d'interpeller Steeve Fell, 23 ans. Le prévenu reconnaît la violation de domicile mais dit à la barre: "Je n'ai jamais rien cambriolé." Pourtant, les douze condamnations figurant sur son casier judiciaire pour vol et violation de domicile le placent en état de récidive légale.

Il squattait les lieux

C'est une plainte pour effraction de domicile qu'une autre victime dépose le 10 juin 2016 après s'être rendu compte que sa maison, inoccupée, reçoit régulièrement des squatteurs.

On trouve dans le logement des vêtements et restes de nourriture qui corroborent les soupçons. Puis une grande surface signale aux policiers qu'une de ses cartes de fidélité a été activée et utilisée indûment par le voleur, que la police retrouve quelques jours après son dernier forfait. Le prévenu reconnaît squatter les lieux mais se défend d'être le seul auteur des délits reprochés car "beaucoup de monde vivaient sur place", explique-t-il. Le procureur de la République constate que "les preuves matérielles accusent", tandis que la défense estime que trop de personnes de passage ne permet pas d'accuser le prévenu de "l'unique responsabilité des faits". Après délibération à l'audience de ce jour lundi 6 mai 2019, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de cinq mois de prison ferme.

