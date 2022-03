Rouen. Seine-Maritime : Ivre, il menace à nouveau son épouse

La victime appelle la Police le 6 janvier 2019 au domicile conjugal au Grand-Quevilly. Les policiers découvrent le mari de la plaignante, passablement alcoolisé et elle explique qu'un différend les a opposés au point d'en arriver à des gestes violents. La fille aînée du couple vient en effet de décider d'aller vivre chez sa tante, tant elle ne supporte plus les tensions et disputes de ses parents. Sa mère le supporte mal et rejette la responsabilité de ce fait sur son époux, qui se montre quotidiennement insultant voire violent aux dires de sa fille. Le prévenu décide alors d'aller chercher sa fille et lui faire entendre raison. Les choses semblent se calmer. Mais, certainement vexé dans son amour propre, la dispute reprend et le prévenu sort un couteau de cuisine qu'il place sous la gorge de son épouse en la menaçant.

Addict à l'alcool

Entendue par les policiers, la plaignante décrit une vie de couple d'une vingtaine d'années émaillée par des disputes récurrentes. Le mis en cause reconnaît ses actes violents et une addiction certaine à l'alcool. Son entourage familial confirme le climat de tensions qui règne au sein du couple depuis toujours. "Je n'ai pas voulu lui faire de mal", dit-il à la barre. Son casier judiciaire ne porte aucune mention. La plaignante se verra néanmoins octroyer une incapacité temporaire de travail de trois jours. Pour le procureur de la République, "les faits reconnus sont graves". La défense du prévenu affirme: "il n'y a pas de risque de réitération". Après délibération à l'audience du vendredi 3 mai 2019, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de six mois de détention entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de 18 mois.

