Rouen. Pris dans une manifestation de gilets jaunes, le badaud se met à casser

C'est le 23 mars 2019 que le prévenu prend le bus pour aller faire un tour au centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Ce jour-là coïncide avec une nouvelle manifestation des gilets jaunes mais c'est son itinéraire habituel et il ne vient pas se mêler aux manifestants.

Pourtant, dans les rues, il voit des policiers qui encadrent l'événement et qui décident bientôt d'un ordre de dispersion qu'il n'entend pas. Une pulsion soudaine le voit alors s'intéresser à des containers de déchets pour y mettre le feu, puis ramasser une pierre pour la jeter au visage des forces de l'ordre. Ceux-ci diront que, si deux individus avaient rejoint le prévenu dans la tentative d'incendie des containers, celui-ci semblait le plus virulent avant qu'il ne soit interpellé quelques rues plus loin.

"Je n'ai pas réfléchi"

Repéré parmi d'autres éléments incontrôlables grâce aux lacets rouges de ses chaussures, il est entendu par les policiers. S'il reconnaît s'être trouvé sur les lieux de l'événement, il nie les dégradations de bien public qu'on lui reproche ainsi que le jet de pierres aux forces de l'ordre, projectiles potentiels qu'il avait pourtant en poche. Il s'excuse à la barre en déclarant: "je n'ai pas réfléchi". Deux condamnations figurent à son casier judiciaire pour dégradation et vols. Pour le ministère public, il faut sanctionner "cette violence gratuite et banalisée". Sa défense affirme que le prévenu ne cherche pas à "échapper à ses responsabilités". À l'audience du lundi 15 avril 2019, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de six mois de détention avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de 18 mois.

