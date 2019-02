Seine-Maritime : du sursis pour le mari violent

C'est dans la nuit du 27 au 28 septembre 2018 que la police, appelée par la victime, épouse du prévenu, la découvre errant et pleurant dans la rue en chemise de nuit près du domicile du couple à Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Maritime). Elle est entendue par les policiers et explique qu'elle revenait de quelques jours de vacances, loin du foyer conjugal pour se reposer et faire le point sur une situation devenue insupportable. À son retour, alors qu'elle voulait aller se coucher pour dormir, le prévenu, furieux de se voir refuser ses faveurs, la frappe, tente de l'étrangler et la tire par les cheveux. Elle précise que le couple va de plus en plus mal en 15 ans de vie commune, le prévenu s'étant montré violent et jaloux au point qu'elle envisage d'engager une procédure de divorce.

Un climat désormais apaisé

Les scènes de violence se sont déroulées à maintes reprises et la victime a déjà déposé une main courante à ce sujet. Un certificat médical atteste des traces d'étranglement et de troubles de l'humeur chez elle. Elle se voit octroyer un jour d'incapacité totale de travail. Le prévenu, quant à lui, reconnaît les coups mais conteste les accusations portées contre lui. Puis il ajoute que "le climat s'est bien apaisé aujourd'hui", depuis les faits. Pour la partie civile, même si les choses sont apaisées, "la violence est avérée". Le procureur de la République retient que "les faits sont reconnus", et la défense a confiance "en la volonté du prévenu à tourner la page". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de six mois de prison entièrement assortis du sursis.

