Rouen. 14 mois de prison pour des violences sur son épouse, près de Rouen

À Darnétal le 14 août 2018, la victime appelle Fateh Elbaa, 27 ans, son conjoint, à son domicile car elle est souffrante et lui demande de venir pour s'occuper de leur enfant commun. Séparés depuis un an et demi, une procédure de divorce a été engagée et les deux époux ne font en effet plus domicile commun. Arrivé tard dans la soirée, le prévenu dit se sentir mal lui aussi et sollicite son épouse pour lui procurer des médicaments. Puis une discussion s'engage, le prévenu reprochant à son épouse une relation extraconjugale. Pour la victime, c'est un comble puisqu'elle connaît la relation que son époux entretient avec une nouvelle amie. Elle décide de lui envoyer un SMS pour lui dire l'intérêt que son mari lui porte encore. Celui-ci s'énerve et des gifles et coups au corps sont assénés à la victime.

Il se dit victime lui-même

Invoquant le médicament ingéré et pris de vomissements, son épouse appelle le SAMU. Elle porte également plainte à son encontre pour coups et blessures, constatés par un certificat médical qui lui octroie dix jours d'incapacité temporaire de travail. Le prévenu est, quant à lui, placé en garde à vue. À la barre, il déclare: "elle m'a insulté et a appelé des gens", pour se dédouaner de ses gestes violents. Pour la partie civile, "le prévenu veut jouer la victime". Le procureur de la République constate: "la violence est le seul moyen d'expression du prévenu". Sa défense souligne que "la victime n'accepte pas la fin du couple". À l'issue de ses délibérations à l'audience du lundi 20 août 2018, le Tribunal le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de quatorze mois d'emprisonnement dont six assortis du sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans. Il prononce également son maintien en détention.

Rouen : du sursis pour le mari violent