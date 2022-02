Rouen. À Rouen, il est condamné pour des rodéos à moto

Dans le quartier des Hauts de Rouen le 17 avril 2019, la police est alertée qu'une personne se livre à un rodéo de moto-cross. Les agents s'y rendent et constatent un individu qui pilote sa moto à très vive allure en roulant sur les trottoirs et en ne respectant aucun des panneaux de signalisation. Ils installent un dispositif d'arrêt avec prudence car l'individu ne les voit pas et semble se moquer totalement des risques pour les passants. Il est finalement sommé de s'arrêter mais il accélère de plus belle pour échapper au contrôle. Dans la manœuvre, il heurte violemment un policier à la main mais poursuit sa route jusqu'à ne plus pouvoir contrôler son engin qui chute. Le prévenu tente de s'enfuir à pied mais il est finalement rattrapé et interpellé.

Inconscience et provocation

Il est très énervé lorsqu'il est entendu au commissariat et ne semble pas mesurer l'inconscience de ses actes. Les policiers, ayant récupéré les images des caméras de surveillance urbaine, lui montrent la moto faisant des "roues arrière" à vive allure alors que des piétons circulent autour de l'engin. Le policier blessé se verra octroyer un jour d'incapacité temporaire de travail. À la barre du tribunal correctionnel de Rouen, le prévenu déclare, un peu honteux: "il n'y a pas eu de violence de ma part". Pour la partie civile, "l'attitude du prévenu est inexcusable". Le ministère public constate que le prévenu a "sciemment agi en connaissance du danger". Sa défense soutient que "le prévenu n'est pas dans le déni". À l'audience du vendredi 19 avril, il est reconnu coupable des faits reprochés et condamné à une peine d'un an de détention avec sursis ainsi qu'à cinq amendes délictuelles de 100 euros chacune.

