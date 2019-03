Des rodéos urbains ce week-end sur le secteur du Havre

La lutte contre les rodéos urbains a été annoncée comme une priorité de la police nationale du district du Havre (Seine-Maritime) pour l'année 2019. Les forces de l'ordre ne veulent pas qu'un sentiment d'impunité s'installe et veulent prévenir des comportements dangereux. Trois interventions ont été réalisées durant le week-end du samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 sur le secteur.

Montivilliers – un homme sans casque

Samedi 9 mars, un peu avant 18 heures à Montivilliers avenue Antoine de Saint-Exupéry, un individu circule sur un motocross. Il ne porte pas de casque, juste une cagoule. Tombant nez à nez avec une patrouille, le jeune de 18 ans fait demi-tour et prend l'axe à contresens. La course-poursuite n'a pas été très longue, l'individu finira par percuter la voiture de la police. Blessé à la cheville gauche, il a été pris en charge par les pompiers puis transporté à l'hôpital. Le jeune pilote, déjà connu pour des refus d'obtempérer, était positif au cannabis et sa moto n'était pas assurée.

Bolbec – deux motos bruyantes

Dimanche 10 mars entre 2h30 et 3 heures, deux individus sur des motos font beaucoup de bruit à Bolbec, place Desgenetais. La police se rend sur place. Les deux pilotes descendent la rue Lemaître tout en commentant des infractions au Code de la route. Un des individus est reconnu par les forces de l'ordre. Il est connu de la police. Le jeune de 18 ans sera interpellé chez lui dans la soirée. En garde à vue, il a reconnu les faits (utilisation d'un portable, conduite sas éclairage et d'un cinquante cm3 sans assurance). Il est convoqué devant la justice le 8 juillet 2019.

Le Havre – rodéo dans le quartier de l'Eure

Dimanche 10 mars vers 15h45, les caméras de surveillance de la ville du Havre repèrent deux individus sur une moto en train de faire du rodéo dans le quartier de l'Eure. Les plaques d'immatriculation révèlent que le deux-roues a été volé la veille. Les deux individus sont reconnus. Ils sont connus des forces de l'ordre. Sur place, la moto prend la fuite à l'approche de la police. Les policiers tentent une poursuite à pied. Les deux individus sur la moto finissent par abandonner l'engin et entrer dans un immeuble. La police aura du mal à les récupérer, protégés par bande d'individus. Le pilote de 21 ans et son passager de 13 ans sont finalement interpellés. Deux autres personnes de 17 et 19 ans ont également été interpellées pour violence et injures. Le majeur avait sur lui un gramme de cannabis.

