La délinquance en baisse au Havre

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a tenu sa séance plénière jeudi 28 février 2019 au Havre (Seine-Maritime). Une réunion en présence de Luc Lemonnier, maire du Havre, de Marie Aubert, sous-préfète du Havre, Olivier Beauchamp, commissaire divisionnaire chef du district de police du Havre et François Gosselin, procureur de la République du Havre.

La délinquance générale a baissé de 2,06 % dans la cité Océane sur l'année 2018 par rapport à 2017. Un chiffre moins bon qu'en 2017 (- 4,5 % par rapport à 2016). Dans le détail, les atteintes aux biens ont diminué de 8,9 % (- 5,2 % en Seine-Maritime et -3 % au niveau national) et les attaques physiques ont augmenté de 8 % (+ 12,8 % en Seine-Maritime et + 6 % au niveau national). Sur ce dernier chiffre, la police explique la hausse par une activité plus soutenue sur le terrain.

Effet gilets jaunes

Parmi les points de satisfactions : le taux d'élucidation des affaires a augmenté de 2,11 %. 38 % de taux d'élucidation, c'est cinq points de mieux que le niveau national. Pour les atteintes physiques, le taux d'élucidation est même de 66 %.

Parmi les points négatifs : la fin d'année. Le mouvement des gilets jaunes a beaucoup mobilisé les forces de l'ordre, empêchant leurs missions sur le terrain. En novembre, décembre 2017 et janvier 2018, les policiers havrais avaient effectué 600 heures de maintien de l'ordre. En novembre, décembre 2018 et janvier 2019 ce chiffre est passé à 18 000 heures. Il y a donc eu une légère hausse de la délinquance sur ces trois mois mais la police assure réinvestir les rues dès ce mois de mars 2019.

Presque 26 000 procès au Havre

Côté justice. Le tribunal du Havre a traité entre 25 et 26 000 affaires en 2018. 6 900 de ces dossiers concernaient des personnes du Havre et dans 10 % des cas il s'agissait d'affaires d'usage de stupéfiants. La consommation et le trafic de drogue qui préoccupe particulièrement les autorités.

Les violences intrafamiliales sont également suivies attentivement par le tribunal havrais, notamment la violence entre conjoint. 166 plaintes ont été déposées en 2018. 25 ont été classées sans suite faute d'éléments tangibles. La justice accorde pourtant une attention soutenue à la parole des victimes et même quand ses dernières renoncent à la plainte (parfois sous la pression) la procédure est maintenue.

Les objectifs 2019

La police du Havre s'est fixé deux objectifs pour l'année 2019.

• Lutter contre le trafic de drogue (démanteler même les petits réseaux de quartier).

• Lutter contre les rodéos urbains. En 2018, cinq peines de prison ferme (de deux à seize mois) ont été prononcées avec des rodéos.



Pour la ville et le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, quatre axes de travail sont mis en avant pour 2019.

• Améliorer la tranquillité publique (la lutte contre les trafics de drogue et les rodéos en fait partie).

• Lutter contre la radicalisation

• Réaliser un travail de prévention à destination des jeunes pouvant basculer dans la délinquance.

• Prévenir les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales.