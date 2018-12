Week-end de tensions et de dégradations au Havre

Le week-end du 1er et 2 décembre 2018 aura été marqué par des incidents dans la ville du Havre (Seine-Maritime). Samedi, la manifestation des gilets jaunes a dégénéré avec des feux de conteneurs ainsi que des dégradations sur un hôtel et aux Docks Vauban. Dans la nuit de dimanche à lundi, des feux ont été allumés à Mont-Gaillard et au terminal du tramway.