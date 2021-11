Rouen. Près de Rouen, cinq personnes condamnées après un rodéo

C'est le vendredi 7 septembre 2018 que la police se positionne aux abords d'un rond-point donnant accès au centre commercial de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). En effet, avertis depuis quelque temps par des riverains qui se plaignent des nuisances sonores et du danger potentiel que créent les cinq prévenus qui organisent régulièrement des courses de voitures format rodéo, ils mettent en place une surveillance discrète de ces événements récurrents, prenant des photos et filmant les scènes de folie automobile. C'est une ambiance de compétition qui règne entre les conducteurs qui ont défini un parcours de course au milieu des allées et venues des clients du centre commercial. Le risque d'accident majeur est évident quand les personnes traversent les allées du parking pour rejoindre leurs véhicules.

"On n'est pas dangereux"

Les photos et vidéos retenues font apparaître cinq véhicules de forte cylindrée qui se provoquent au mépris du danger. Constatations faites, les conducteurs sont interpellés et placés en garde à vue tandis que leurs véhicules sont temporairement mis en fourrière. Dans leur audition, tous confirment avoir participé mais minimisent leur responsabilité quant au risque d'accident. "On n'est pas dangereux", dit l'un d'entre eux à la barre, ajoutant qu'il ne savait pas que cette compétition constituait un délit. Pour le procureur de la République, "la mise en danger d'autrui est flagrante", tandis que les conseils des cinq prévenus évoquent d'un ton unanime leur "manque d'information punissant un tel délit". Dans son délibéré, jeudi 7 février 2019, le tribunal reconnaît coupables les cinq prévenus des faits reprochés et condamne trois d'entre eux à quatre mois de prison avec sursis, un autre écope de deux mois de prison avec sursis et le cinquième à une peine amende de 90 jours à 10 euros par jour. Tous voient leur permis suspendu pour une durée de deux mois.