Rouen. Une arme factice devant les agents de sécurité du casino de St-Valéry-en-Caux

Le mis en cause, âgé de 21 ans, inaugure son casier judiciaire, jusqu'alors vierge, par l'inscription du délit dont il se rend coupable le 1er avril 2018. Le jour des faits, il se trouve au casino de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) qui ferme ses portes à une heure avancée de la nuit. Il s'aperçoit qu'il a oublié un vêtement au vestiaire du casino. Il veut entrer à nouveau dans l'établissement mais les agents de sécurité l'en empêchent. Il est alcoolisé et passablement agressif. Pour se débarrasser de l'individu, on va chercher ce qu'il demande et il s'en va. Cependant il revient sur les lieux quelques instants plus tard dans un état de quasi-démence. Les agents de sécurité sont sur leur garde car l'homme cherche manifestement la bagarre.

Une pluie d'insultes

De plus en plus agité, le prévenu sort soudain de sa poche un pistolet et menace les agents de sécurité. Ceux-ci, surpris par la rapidité du geste, ne se rendent pas tout de suite compte qu'il s'agit d'une arme factice, en plastique. Devant le danger potentiel, ils saisissent le prévenu et le plaquent au sol. Ils rapporteront plus tard les propos de l'individu dans le fourgon qui l'emmène, selon lesquels il voulait "qu'on le frappe", mais ils s'en sont bien sûr bien gardés. C'est ensuite une pluie d'insultes et menaces qu'il profère à leur encontre. Pour la partie civile les représentant, "il y a un préjudice certain pour les victimes", tandis que le Procureur de la République remarque que "le prévenu ne sait pas faire preuve de lucidité". Selon sa défense, "il faut comprendre une immaturité certaine chez le prévenu". Le Tribunal le déclare, le jeudi 13 septembre 2018, coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de six mois de prison avec sursis.

