Évreux. Les transports scolaires suspendus dans plusieurs secteurs de Normandie

En raison des conditions météorologiques, les Transports Scolaires sont suspendus jeudi 31 janvier 2019 dans plusieurs secteurs indique la Région.

Cela concerne le département de l'Orne.

Dans l'Eure, le Vexin Normand, le Sud Ouest du département (Interco Normandie Sud Eure), Lieuvin Pays d'Auge, Roumois Seine (collège du Roumois et le collège Simone Veil. Le collège Jean de la Fontaine et le collège de la Saussaye seront desservis sous réserve des conditions météo à venir), le Neubourg, Bernay Terre de Normandie, Conches, Seine Eure (CASE), Evreux Porte de Normandie, la Communauté de communes Eure Madrie Seine.

A noter que le Syndicat des transports scolaires de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime suspend également sa circulation pour toute la journée.

Toujours sur le département de Seine-Maritime, les transports scolaires sont annulés ce jeudi matin sur les secteurs de Fauville-en-Caux, Yvetot, Valmont et entre Fécamp et Saint-Valéry-en-Caux.

• Lire aussi : La Seine-Maritime en vigilance orange neige et verglas ce jeudi



Il n'y a en revanche aucune suspension des transports réguliers précise la Région. "Des températures négatives sont prévues dans la nuit de mercredi à jeudi sur des sols enneigés ou humides. Les routes risquent donc d'être verglacées sur une grande partie du territoire Normand, ajoute-t-elle. Ainsi, les transports scolaires et les lignes régulières sont susceptibles de subir des perturbations jeudi 31 janvier et pourraient ne pas circuler selon l'évolution de la situation météorologique observée localement et sur décision des transporteurs."

Plus d'informations à venir.

