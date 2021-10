Lisieux. Inondation et coulée de boue : un violent orage a frappé la Normandie

De nombreux Normands se réveillent les pieds dans l'eau ce mardi 25 juin 2019 au matin. Un violent orage a frappé la région dans la nuit entraînant des inondations et des coulées de boue.

Les pompiers sont ainsi intervenus à 150 reprises dans le Calvados, dans le sud du département puis sur le pays d'Auge. Lisieux est le secteur le plus touché avec plus d'1m50 d'eau. "De nombreux obstacles sont encore présents sur les routes du pays d'Auge.", indiquent les pompiers, qui appellent à la plus grande vigilance. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers du Calvados ont été mobilisés cette nuit et continuent à s'activer sur le terrain ce matin.

À noter qu'un éboulement a eu lieu sur les rails dans le secteur de Lisieux cette nuit ce qui provoque une interruption du trafic en direction et à destination de Mézidon.

🔴9h50

La circulation reste interrompue entre Lisieux et Mézidon dans les deux sens après un éboulement sur les voies.

Nos équipes sont sur place pour procéder aux réparations. pic.twitter.com/PA3IrQd4t1 — TER Normandie (@TERNormandie) 25 juin 2019

Une femme évacuée en Seine-Maritime

La Seine-Maritime a également été particulièrement touchée, notamment sur le secteur de Bolbec jusqu'à Saint-Valéry-en-Caux. Les pompiers ont été appelés à une centaine de reprises entre 2 et 3 heures pour des maisons, des caves inondées. Une femme de 96 ans, habitant Bolbec, a dû être évacuée. De nombreux axes routiers sont encore fermés ce matin autour de Bolbec, Saint-Valéry-en-Caux et Grainville-Ymauville.

Il y a également eu une dizaine d'interventions des pompiers dans l'Eure, dans le secteur de Beuzeville vers 1h30.

120 interventions des pompiers dans l'Orne

Dans l'Orne, les pompiers sont intervenus à plus de 130 reprises, essentiellement entre Domfront et Flers, et ce chiffre devrait encore augmenter au fur et à mesure que les habitants se réveillent et découvrent les dégâts.

Il s'agit d'inondations de locaux mais aussi de problèmes d'électricité car la foudre a frappé des compteurs électriques.

